Glatteis-Alarm in Deutschland! Hier sollten Autofahrer jetzt besonders vorsichtig sein

Deutschland - Aufgrund von Glatteis hat der Deutsche Wetterdienst für mehrere Regionen in Deutschland Warnstufe Rot ausgerufen. Lange Autofahrten sollten den Experten zufolge möglichst vermieden werden.

Autofahrern und Fußgängern wird wegen Glättegefahr zu erhöhter Vorsicht geraten. © Lars Penning/dpa

Heftige Unwetter im Mittelmeerraum wirken sich aktuell auch auf das Wetter in Deutschland aus.

Besonders im Nordwesten sorgt eine gefährliche Wetterlage für große Risiken im Straßenverkehr: Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt fällt Regen, der auf kalten Straßen und Gehwegen sofort gefriert.

Für gleich neun Kreise in Niedersachsen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung herausgegeben, darunter Aurich, Wittmund und Emsland.



In weiten Teilen des Bundeslandes bleibt es winterlich kalt. Es herrscht leichter Dauerfrost mit Temperaturen um minus ein Grad. An der Küste und auf den Inseln weht ein frischer bis starker Ostwind.

Auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist der Freitag von winterlichen Bedingungen geprägt. Laut DWD kann es dort vereinzelt zu Glätte durch gefrierenden Regen kommen.