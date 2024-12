Warnungen vor Sturmböen in Thüringen: Hier wird es ungemütlich!

Ellrich/Frankenheim/Rhön/Oberhof/Suhl/Sonneberg - In weiten Teilen Thüringens kann es ungemütlich werden: Sturmböen sind im Anflug!

Für Teile Thüringens wurden amtliche Warnungen vor Sturmböen herausgegeben. (Symbolbild) © Michael Reichel/dpa

Betroffen sind unter anderem die Stadt Ellrich (Kreis Nordhausen), die Gemeinde Frankenheim/Rhön, die Stadt Oberhof (beide Kreis Schmalkalden-Meiningen), die kreisfreie Stadt Suhl sowie die Stadt Sonneberg (Kreis Sonneberg). Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am heutigen Samstag mit.

Bei den aufgeführten Städten und Gemeinden sind die Warnungen (Stand: früher Dienstagnachmittag) gültig von 16 Uhr am Samstag bis 6 Uhr am Sonntagmorgen (Ellrich: 18 bis 6 Uhr).

Für Oberhof, Suhl und Sonneberg galten zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags zudem noch amtliche Warnungen vor Windböen. Auch andere Landesteile können betroffen sein.

Der DWD wies in der Vorhersage für Thüringen auf Windböen und stürmische Böen zwischen 50 und 70 km/h in den Kammlagen des Thüringer Waldes hin. In der Nacht zum Sonntag könnten die Sturmböen auch Geschwindigkeiten von bis zu 75 km/h erreichen.