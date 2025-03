Wetter im Norden: Deswegen wird es nachts nochmal bitterkalt

Tiefstwerte an der See um 1 Grad, bei Aufklaren -1 bis örtlich -5 Grad. Der Wind dreht auf Nordwest bis West.

Das Thermometer wird höchstens 5 bis 8 Grad anzeigen. Der Wind weht leicht aus Nordost. In der Nacht bleibt es verbreitet klar, zur zweiten Nachthälfte ziehen in den nördlichen und mittleren Landesteilen Schleswig-Holsteins lockere Wolkenfelder auf.

Die kommende Woche verspricht viel Sonne. © Christian Charisius/dpa

Am Sonntag nimmt von Norden her die Bewölkung zu. Am Nachmittag gibt es gebietsweise etwas Regen. Maximal werden 7 bis 10 Grad erreicht. Der Wind dreht auf Nordwest bis Nord und frischt etwas auf.

Nachts regnet es anfangs noch etwas im Süden, von Norden her klart der Himmel auf. Die Temperatur sinkt auf Werte um 0 Grad an den Küsten und um -2 Grad im Binnenland.

Am Montag wird es meist sonnig und trocken. Die Höchsttemperatur liegt bei 5 bis 9 Grad. Der kalte Nordostwind weht kaum spürbar, doch bringt in der Nacht deutliche Abkühlung. An den Küsten wird es mit 0 bis -2 Grad noch am wärmsten. Im Binnenland gibt es Frost von -3 bis -6 Grad, in Bodennähe sind sogar um -10 Grad möglich.

Die Aussichten: Ab Mittwoch steigen die Temperaturen langsam, am Donnerstag ist die 15-Grad-Marke in Sicht. Nachts kann es zwar weiter Frost geben, aber höchstens leichten. Bis zum Wochenende bleibt es wohl sonnig und trocken.