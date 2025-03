Temperatur-Turbo in Hamburg: Wetter nimmt Anlauf auf 20-Grad-Marke

Viel Sonne gibt es in den kommenden Tagen. © Christian Charisius/dpa

Hoch "Ingeborg" bringt recht trockene und warme Luft aus Südwesten nach Hamburg und Schleswig-Holstein, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Das bedeutet tagsüber sehr milde Temperaturen, nachts kühlt es sich aber stark ab.

Am Mittwoch ziehen neben Dunstfeldern zeitweise hohe Wolken durch. Sonst gibt es viel Sonne. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte von 9 Grad auf Sylt, 11 Grad in Angeln und 15 Grad in Hamburg. In der Nacht sinken sie bei klarem Himmel auf 0 bis 3 Grad.

Am Donnerstag gibt es zwar einige Wolkenfelder, aber meist viel Sonne. In Hamburg werden 16 Grad erwartet, auf Sylt wird es mit 11 Grad etwas kühler.

Tiefsttemperaturen in der Nacht: 1 bis 5 Grad.