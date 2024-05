30.05.2024 17:12 Dauerregen in ganz Hessen angekündigt: Behörde warnt vor Hochwasser!

Vor allem am Samstag gibt es in Hessen verbreitet sehr ergiebigen Regen, weshalb an Werra, Rhein und Neckar die Überschreitung der Meldestände möglich ist.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main/Hessen - Das für viele Hessen verlängerte Wochenende wird leider sehr nass. Durch die angekündigten starken Regenfälle kann es zudem laut dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie lokal zu Hochwasser kommen. Vor allem in der Zeit von Freitag- bis Samstagabend ist verbreitet mit Dauerregen in ganz Hessen zu rechnen. © Bild-Montage: Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de Demnach wird vor allem für das Wochenende an den hessischen Abschnitten von Werra, Rhein und Neckar die Überschreitung der Meldestufen befürchtet. Bei 17 bis 20 Grad kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) schon am heutigen Donnerstagabend einzelne Schauer und Gewitter geben; örtlich mit Starkregen, der bereits zu Hochwasser führen kann. Die Schauer halten der Nacht zum Freitag an und die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad. Auch am Freitag muss in ganz Hessen mit weiteren Schauern gerechnet werden. Gegen Abend zieht im Osten und im Südosten länger andauernder Regen auf, der auch über die Nacht zum Samstag hinweg anhält. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad, in der Nacht kühlt es auf 12 bis 9 Grad ab. Wetter Deutschland Besondere Wetterlage! Erdrutsche und Überflutungen in Thüringen? Der Samstag zeigt sich wechselnd bis stark bewölkt und im kompletten Bundesland gibt es verbreitet Dauerregen, teilweise mit eingelagerten Gewittern. In Odenwald, Spessart und Rhön sind die Niederschlagsmengen am höchsten Dabei sind die Niederschlagsmengen zwischen Odenwald, Spessart und Rhön am höchsten, 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 30 bis 48 Stunden sind nicht ausgeschlossen. Die Thermometer zeigen tagsüber wiederum 16 bis 19 Grad an. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 14 und 10 Grad. Der Regen zieht langsam nach Süden ab und es gibt nur noch einzelne Schauer. Am Sonntag wird es laut dem DWD wechselnd bewölkt mit weiteren Schauern und vereinzelten Gewittern. Die Höchstwerte betragen 17 bis 20 Grad. In der kommenden Nacht ist es dann weitgehend niederschlagsfrei bei 10 bis 7 Grad.

Titelfoto: Bild-Montage: Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de