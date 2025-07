Endlich wieder sommerliches Wetter? So sieht es in Bayern in dieser Woche aus

Die Höchstwerte pendeln sich zwischen 19 Grad an den östlichen Mittelgebirgen und bis zu 24 Grad rund um München sowie am Inn ein. Ein frischer Wind aus West und vor allem im Süden starke bis stürmische Böen runden das Bild ab.

Deutlich freundlicher sieht die Lage im Süden aus: In den Alpen sowie in deren südlichem Vorland bleibt es größtenteils trocken. Außerdem lässt sich die Sonne zumindest abschnittsweise blicken.

Auch für diese Woche gilt: Sommerlich sieht anders aus! © Leonie Asendorpf/dpa

Am Mittwoch bleibt es meist trocken, die Sonne ist endlich deutlich öfters am Himmel zu erspähen.

Die Temperaturen in Bayern steigen auf 22 Grad an Frankenwald sowie Fichtelgebirge und bis 28 Grad an der Donau. Dazu gesellt sich ein schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind, der in Franken im Tagesverlauf zunehmend frischer ausfallen kann.

Zu früh sollte man sich nicht freuen, der Trend hält nicht an. Am Donnerstag geht es wieder bergab.

Zwar halten sich die Werte bei einem schwachen bis mäßigen Nordwestwind noch zwischen 20 Grad im Allgäu und 25 Grad in Unterfranken, Wolken und gebietsweise schauerartiger, teils von Gewittern begleiteter Regen vermiesen allerdings die Laune.

Am Freitag wird das Wetter den Experten zufolge weiterhin unbeständig mit Regen, Schauern sowie Gewittern. Die Sonne lässt sich bei 20 bis 26 Grad und einem schwachen bis mäßigen Wind aus Nordwest nur gelegentlich blicken.