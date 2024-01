Wetter in Berlin und Brandenburg: Es wird wieder stürmisch

Berlin - Windig ins Wochenende: Am Freitag wird es in Berlin und Brandenburg erneut stürmisch.

Am Samstag zeigen sich viele Wolken am Himmel, kurzzeitig gibt es auch Aufheiterungen. Ab dem Nachmittag wird es laut Prognose im Südwesten zunehmend sonnig und trocken. Dazu weht ein mäßiger Westwind, bis zum Nachmittag noch mit einzelnen Böen. Die Temperatur steigt auf sieben Grad.

In der Nacht zum Sonntag ist es wechselnd bewölkt, aber trocken. Im Verlauf kann sich gebietsweise Nebel bilden. Bei Tiefstwerten zwischen ein Grad in der Uckermark und minus drei Grad in der Elbe-Elster-Niederung kühlt es sich ab.