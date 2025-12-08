Wetter in Berlin und Brandenburg: Neue Woche fällt ins Wasser

Berlin - War das kalt an Nikolaus. Dagegen ist die neue Woche in Berlin und Brandenburg ziemlich mild. Einziges Manko: Es wird grau und nass!

Es wird mild in der Hauptstadt, aber immer wieder auch regnerisch. © Britta Pedersen/dpa

Der Montag startet zwar bedeckt und trocken, im Tagesverlauf aber locken die Wolken auf, sodass sich auch die Sonne blicken lässt. Der Regen aus der Nacht zieht in Richtung Polen ab, berichtet der Deutsche Wetterdienst.

Bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad können Mütze und Schal Zuhause gelassen werden. Zum Vergleich: Am Samstag musste bei maximal 5 Grad am Nikolaus noch gebibbert werden.

Später am Abend wird es dann allerdings wieder nass. Wolken und Regen kehren zurück. Immerhin bleibt die Nacht mit acht bis 10 Grad mild.

Auch in den kommenden Tagen ändert sich das Wetter kaum. So wird auch der Dienstag grau und gebietsweise regnerisch sein. Wie schon am Montag legen die Temperaturen dann bei 10 bis 14 Grad.