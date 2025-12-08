Mütze auf, Schirm raus: So startet NRW in die neue Woche
Köln - Vom Winter keine Spur: In Köln und NRW bleibt es in den kommenden Tagen vor allem wechselhaft und mild.
Am Montag gibt es zunächst einmal bewölkte Aussichten. Ab und zu soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nieseln und später im Tagesverlauf dann richtig regnen.
Die Temperaturen liegen zwischen angenehmen 11 und 16 Grad, in den Bergen nur um die 8 Grad. Auch in der Nacht bleibt es überraschend warm, bei Werten von mindestens 10 Grad.
Eine graue Wolkendecke begleitet uns auch durch den Dienstag. Im Norden fällt ab und zu Regen, im Süden bleibt es meist trocken.
Das Thermometer steigt erneut auf maximal 16 Grad, während sich der Wind in manchen Gegenden ordentlich bemerkbar macht.
Davon wird auch nachts noch etwas zu spüren sein, hier kühlt es auf 7 bis 11 Grad ab.
Auch zur Wochenmitte bleibt es nass: Es folgen viele Wolken und ab und zu Regen oder Sprühregen. Dazu kühlt es leicht runter auf zwischen 11 und 14 Grad.
Nachts zieht der Regen nach Südosten ab, die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad, in den Bergen bei 4 Grad.
Titelfoto: Malin Wunderlich/dpa