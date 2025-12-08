Mütze auf, Schirm raus: So startet NRW in die neue Woche

Köln - Vom Winter keine Spur: In Köln und NRW bleibt es in den kommenden Tagen vor allem wechselhaft und mild.

Ein Regenschirm ist diese Woche rund um Köln ein Muss. (Symbolbild) © Malin Wunderlich/dpa

Am Montag gibt es zunächst einmal bewölkte Aussichten. Ab und zu soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nieseln und später im Tagesverlauf dann richtig regnen.

Die Temperaturen liegen zwischen angenehmen 11 und 16 Grad, in den Bergen nur um die 8 Grad. Auch in der Nacht bleibt es überraschend warm, bei Werten von mindestens 10 Grad.

Eine graue Wolkendecke begleitet uns auch durch den Dienstag. Im Norden fällt ab und zu Regen, im Süden bleibt es meist trocken.

Das Thermometer steigt erneut auf maximal 16 Grad, während sich der Wind in manchen Gegenden ordentlich bemerkbar macht.

Davon wird auch nachts noch etwas zu spüren sein, hier kühlt es auf 7 bis 11 Grad ab.