Gerade noch Frost, jetzt Frühlingswetter: Wo ist plötzlich der Winter hin in Sachsen?
Leipzig - Die eiskalten Tage sind erst einmal vorbei in Sachsen: Die dritte Adventswoche hat frühlingshafte Temperaturen im Gepäck. Hier und da kann es aber auch ganz schön windig werden.
Morgens um 6 Uhr schon zehn Grad - das hatten wir lange nicht. Am Montag schon. Einziger Wermutstropfen: Die Sonne gesellt sich nicht überall und vor allem nicht durchgehend zu den angenehm milden Temperaturen.
Denn laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt der Wochenstart oft wolkenverhangen, nur örtlich kann es etwas auflockern. Immerhin wird nur sehr selten Regen erwartet.
Das Thermometer zeigt fast schon warme 13 bis 15 Grad und selbst in den Bergen 8 bis 12 Grad. Aber Obacht: Vor allem müsst Ihr mit Windböen rechnen, auf dem Fichtelberg sogar mit Sturmböen.
Selbst in der kommenden Nacht sinken die Werte nicht allzu sehr, es bleibt bei 11 bis 7 Grad (5 Grad im Bergland) verhältnismäßig mild. Im Norden des Freistaats kann es jedoch etwas regnen.
Wetter in Sachsen: 14 Grad im Tiefland, Sturm auf dem Fichtelberg
Das Wetter am Dienstag wird wohl ähnlich: Viele Wolken versperren die Sicht auf die Sonne, es bleibt bei 12 bis 14 Grad aber meist trocken. Erst am Abend kann es im Westen Sachsens örtlich regnen. Wieder solltet Ihr Euch rund um den Fichtelberg auf stürmische Böen einstellen.
Nachdem in der Nacht auf Mittwoch erneut stellenweise regnen kann, erwarten Euch im Laufe des Tages nicht nur Wolken - die Sonne lässt sich auch blicken. Das Quecksilber klettert auf bis zu 14 Grad, im Erzgebirge immerhin auf 10 Grad.
Schon am Abend ist örtlich Regen möglich, der in der folgenden Nacht hier und da und etwas länger anhalten kann.
Aber keine Sorge: Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Zwar bleibt es weitgehend trocken, aber so langsam gehen die Temperaturen zurück und es werden maximal 11 Grad erreicht.
Windböen bleiben in den Bergen ein ständiger Begleiter, die Nächte werden mit 5 bis 1 Grad ebenfalls wieder kälter.
Titelfoto: Bildmontage: TAG24/Juliane Bonkowski, Screenshot/wetteronline.de