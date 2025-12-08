Gerade noch Frost, jetzt Frühlingswetter: Wo ist plötzlich der Winter hin in Sachsen?

Leipzig - Die eiskalten Tage sind erst einmal vorbei in Sachsen : Die dritte Adventswoche hat frühlingshafte Temperaturen im Gepäck. Hier und da kann es aber auch ganz schön windig werden.

Viele Wolken wechseln sich in dieser Woche mit ein wenig Sonne ab in Sachsen.

Morgens um 6 Uhr schon zehn Grad - das hatten wir lange nicht. Am Montag schon. Einziger Wermutstropfen: Die Sonne gesellt sich nicht überall und vor allem nicht durchgehend zu den angenehm milden Temperaturen.

Denn laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt der Wochenstart oft wolkenverhangen, nur örtlich kann es etwas auflockern. Immerhin wird nur sehr selten Regen erwartet.

Das Thermometer zeigt fast schon warme 13 bis 15 Grad und selbst in den Bergen 8 bis 12 Grad. Aber Obacht: Vor allem müsst Ihr mit Windböen rechnen, auf dem Fichtelberg sogar mit Sturmböen.

Selbst in der kommenden Nacht sinken die Werte nicht allzu sehr, es bleibt bei 11 bis 7 Grad (5 Grad im Bergland) verhältnismäßig mild. Im Norden des Freistaats kann es jedoch etwas regnen.