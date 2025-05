Wetter in Berlin und Brandenburg: Sonne-Wolken-Mix mit milden Temperaturen

Berlin - Zum Wochenstart will sich der Wettergott in Berlin und Brandenburg noch nicht so recht festlegen: Sonne und Wolken wechseln sich ab, auf milde Tage folgen kalte Nächte.

Berlin und Brandenburg beginnen die neue Woche mit wechselhaftem Wetter. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Am Montag wechseln sich nach einem wolkigen Vormittag Sonne und Quellwolken ab, die meiste Zeit über bleibt es trocken. Tagsüber liegen die Höchsttemperaturen bei 13 bis 16 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost.



In der Nacht kühlt es sich auf 3 bis -2 Grad ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Bodennähe wird es mit -2 bis -8 Grad noch frostiger. Dafür bleibt es klar und auch der Wind weht nur schwach.

Am Dienstag dreht sich das Spiel um: Nach einem sonnigen Tagesstart ziehen im weiteren Verlauf immer dichtere Wolken auf. Örtlich kann es etwas regnen, nur in der Niederlausitz bleibt es den ganzen Tag lang heiter. Mit 15 bis 17 Grad wird es noch etwas wärmer als am Montag.

In der Nacht auf Mittwoch gehen die Temperaturen auf 6 bis 3 Grad zurück. In Bodennähe kommt es bei -1 Grad noch vereinzelt zu Frost. Am Himmel zeigen sich erneut viele Wolken, doch es bleibt niederschlagsfrei.