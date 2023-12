Wetter in Deutschland: Dauerregen verschlimmert das Tauwetter

Deutschland - Das Wetter in Deutschland zeigt sich in der ersten Wochenhälfte unbeständig und mild. Es wird stürmisch und im Süden droht zum Tauwetter außerdem noch Dauerregen.

Wegen der milden Luft verschiebt sich die Nullgradgrenze auf knapp 2000 Meter Höhe. Zusätzlich zum Regen gibt es also viel Tauwasser. Bis Mittwochmittag fallen in den Alpen Summen zwischen 50 bis 80 Liter pro Quadratmeter an, im Oberallgäu drohen sogar Unwetter mit 90 bis 140 Liter. Der DWD hat bereits amtliche Unwetterwarnungen herausgegeben.

Ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen zieht vom Atlantik bis nach Mitteleuropa. Auf "Walter" folgt in der Nacht zum Dienstag von Südwesten her die Warmfront von "Vanja", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Das bedeutet vor allem für den Süden des Landes kritisches Wetter.

Die kommenden Tage wird es vielerorts regnerisch. © Markus Scholz/dpa

Dazu kommen im Schwarzwald und in den Alpen am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometer. Auch über der Nordsee gibt es ab dem Nachmittag steife Böen um 55 km/h aus Ost, die sich in der Nacht zum Mittwoch auf die Ostsee ausweiten.

Am Dienstag breiten sich die Regenfälle weiter aus. Erst am säten Abend erreichen sie die Elbe. Mit Höchstwerten von sieben Grad in hohen Lagen bis 14 Grad am Rhein wird es sehr mild. Den Norden erreicht kältere Polarluft. Dort kühlt es sich in der Nacht auf Mittwoch auf drei Grad ab. Sonst sind es bis zu neun Grad. Es gibt weiter Regen oder Schauer und einzelne Gewitter können auftreten.

Am Mittwoch dominieren weiter Wolken den Himmel, der Regen wird aber weniger. Die Temperatur liegt tagsüber zwischen drei Grad im Norden und 12 Grad in Baden-Württemberg.

In der Nacht kehrt der Bodenfrost bis -2 Grad im Nordosten zurück. Sonst liegen die Tiefsttemperatur bei sechs bis null Grad.