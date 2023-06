Wetter in Deutschland: Erst perfektes Ausflugswetter, dann sind Gewitter in Sicht

Deutschland - Das Wetter in Deutschland zeigt sich am Sonntag ruhig. Danach beginnt aber eine erneute Gewitterphase.

Die Regenwolken ziehen am Montag in der Nordhälfte Deutschlands von West nach Ost durch. Im Osten könnten die Gewitter kräftig ausfallen.

Am Sonntag gibt es in der Südwesthälfte den ganzen Tag Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 34 Grad. In der Nordosthälfte ist es dagegen anfangs wolkig. Im Tagesverlauf kann es heitere Abschnitte geben. Vereinzelt regnet es, meist bleibt es aber trocken. Mit maximal 25 bis 30 Grad und an den Küsten 20 bis 25 Grad wird es dort etwas kühler.

Neue Gewitter sind ab Montag möglich. © Patrick Pleul/dpa

Später wird es im Westen wieder heiter. Freundlicher wird es in Süddeutschland. Dort gibt es viel Sonnenschein, erst am Nachmittag und Abend sind über dem Bergland vereinzelte Gewitter möglich. Heiß wird es mit um 30 Grad in der Südosthälfte. Sonst sind es 23 bis 28 Grad. An der Nordsee wird es mit um 20 Grad vergleichsweise kühl.

In der Nacht ziehen die Gewitter im Osten ab. Meist bleibt es trocken, an den Küsten kann es blitzen und donnern sowie schauern. Die Temperaturen sinken auf acht bis 15 Grad.

Am Dienstag wird es im Norden und Nordosten erneut wolkig – mit Schauern und lokal kurzen Gewittern. Im Südwesten und Süden ziehen Wolkenfelder durch, danach gibt es Sonne und es ist meist trocken. Am Alpenrand können sich Quellwolken bilden, die einzelne Schauer oder Gewitter bringen.

Die Maximaltemperaturen liegen am Dienstag zwischen 22 und 27 Grad. An der See werden um 20 Grad erwartet. In der Nacht ziehen die Schauer ab.