Bis zu 30 Grad: Erste Oktoberwoche startet ungewohnt sommerlich

Deutschland - Die erste Oktoberwoche dieses Jahres startet noch einmal ungewohnt sommerlich, bringt viel Sonne und warme Temperaturen mit sich. Ab Mittwoch sollte dann allerdings langsam damit begonnen werden, die Übergangsjacken aus dem Schrank zu kramen – der Herbst steht in den Startlöchern!

Auch am Dienstag beträgt die Höchsttemperatur in Deutschland wieder sommerliche 30 Grad.

Der morgige Dienstag startet im Südosten heiter und sonnig, über den Nachmittag sind dann vereinzelte Schauer und Gewitter zu erwarten. Im Nordwesten ist dagegen bereits in den Morgenstunden mit dichten Wolken und Niederschlägen sowie Gewittern zu rechnen.

Während es in der Nacht zu Dienstag in Nordseenähe zuzieht und mit Regenschauern zu rechnen ist, bleibt es im Rest des Landes trocken und klar. Die Temperaturen gehen auf 17, im Südosten sogar auf bis zu 7 Grad zurück.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermeldete, sorgt ein Hoch über Mitteleuropa am heutigen Montag für ruhiges und warmes Spätsommerwetter mit Temperaturen bis hin zu 30 Grad. Lediglich im Norden wird das Wetter von schwachen Tiefausläufern beeinflusst, hier werden Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad erwartet.

Ab Mittwoch scheinen sich die sommerlichen Zustände in den ersten Tagen der ersten Oktoberwoche langsam zu verabschieden. So sinken die Temperaturen schließlich ab, liegen über den Tag verteilt zwischen 16 und 22 Grad. Im Norden kann es außerdem weiterhin zu starkem Wind bis hin zu Sturmböen kommen.

Auch am Donnerstag liegen die Höchsttemperaturen lediglich zwischen 16 und 21 Grad, an der See bleibt es stürmisch.

In der Nacht zu Freitag fällt die Temperatur schließlich auf 11 bis hin zu 4 Grad. Es ist mit Nebel zu rechnen, in Küstennähe werden weiterhin vereinzelte Schauern erwartet.