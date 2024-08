Wetter in Deutschland: Gewitter beenden Hitze überall

Wieder ziehen Gewitter über Teilen Deutschlands auf. (Symbolbild) © Alexander Wolf/onw-images/dpa

Derzeit ist das Land zweigeteilt. In Norddeutschland hat ein Tief bereits deutliche Abkühlung gebracht, im Südosten hält sich feuchtwarme Subtropikluft weiter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Aber auch der Süden wird bald gemäßigte Meeresluft bekommen.

Am heutigen Samstag werden maximal 20 bis 25 Grad bei vielen Wolken im Norden, sonst 25 bis 31 Grad mit den höchsten Werten in der Lausitz erreicht. Am Alpenrand kann es am Nachmittag örtlich Gewitter mit Starkregen um 20 Liter geben.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es im Norden sowie in Teilen der Osthälfte wolkig, aber meist trocken. Im Süden und in der Mitte ziehen dagegen von Westen kräftige Regenfälle auf. Darin sind einzelne Gewitter eingebettet.

Lokal besteht Unwettergefahr durch Starkregen mit über 30 Liter in kurzer Zeit sowie 20 bis 40 Liter Dauerregen in einem schmalen Streifen von der Eifel über Nordrhein-Westfalen bis zur Oder.

Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 13 und 18 Grad, in Schleswig-Holstein nur 10 Grad.