Wetter in Hamburg: Erst Sturm, dann sinken die Temperaturen

Hamburg - Sturm zieht am Montag über Norddeutschland.

Die kommenden Tage werden nass und stürmisch in Hamburg. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa

Derzeit wird sehr milde und feuchte Luft nach Hamburg und Schleswig-Holstein geführt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am heutigen Montag gibt es verbreitet stürmische Böen um 70 km/h aus West. An den Küsten und an ungeschützten Stellen treten auch Sturmböen um 80 Stundenkilometer auf.

Der Sturm hält sich auch in der Nacht vor allem an der Nordsee. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) rechnet zwar mit höheren Wasserständen, eine Sturmflut ist bislang nicht in Sicht.

Ansonsten wird der Montag grau, dazu regnet viel und langanhaltend. Erst gegen Abend lässt der Regen von Südwesten hernach. Die Höchstwerte liegen sechs Grad auf Fehmarn und bis zu neun Grad in Hamburg.

In der Nacht sinken die Temperaturen auf fünf bis acht Grad. Dazu gibt es zeitweise Regen.