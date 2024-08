Wetter in Sachsen: Am Samstag kühlt es ab! An diesen Orten fällt sogar Regen

Leipzig - Laut den aktuellen Infos des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stehen uns am Wochenende in Sachsen erneut warme bis heiße Sommertage bevor. Immerhin am Samstag kühlt es ein wenig ab und am Freitag und Sonntag ist sogar mit Schauern und Gewittern zu rechnen.