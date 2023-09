Wetter in Sachsen: Ausgerechnet am Wochenende kommt der Regen!

Nach den schönen Sommertagen erwartet der Deutsche Wetterdienst zum Wochenende wieder Regen im Freistaat Sachsen. © Sebastian Kahnert/dpa

Grund dafür sind laut Deutschem Wetterdienst Tiefausläufer, die von Nordwesten her vorübergehend unbeständigeres Wetter bringen - und zum Samstag auch für eine kleine Abkühlung sorgen.

Am Freitag bleibt es zunächst jedoch noch sommerlich warm bei Höchstwerten zwischen 25 und 27 Grad, 21 bis 24 Grad im Bergland. Ab dem Vormittag ziehen von Westen her erste Wolken auf, die am Nachmittag auch den Osten des Freistaats erreichen. Für den Abend werden dann stellenweise Schauer erwartet, auch eine geringe Gewitterneigung meldeten die Wetterexperten.

In der Nacht zum Samstag bleibe es wechselnd bis stark bewölkt, örtlich treten weitere Schauer auf. Das Thermometer fällt auf 16 bis 11 Grad.

Am Samstag zieht sich der Regen bereits in den Mittelgebirgsraum zurück, die teils dichten Wolken lösen sich jedoch auch dort im Tagesverlauf zunehmend auf. Im Rest des Freistaats: heiter bis wolkig und trocken. Die Höchsttemperatur bewegt sich laut DWD zwischen 18 und 21 Grad, 14 bis 18 Grad im Bergland.