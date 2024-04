Schnee, Frost, Sturm: Der April legt richtig los in Sachsen!

Leipzig - Schluss mit sonnigem Frühlingswetter und teilweise schon fast sommerlichen Temperaturen! In Sachsen macht der April seinem Ruf in den kommenden Tagen alle Ehre.

Der April macht, was er will: Die nächsten Tage werden in Sachsen wenig frühlingshaft. © Bildmontage: Oliver Berg/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Die gute Nachricht zuerst: Am heutigen Montag werden noch relativ milde Temperaturen erwartet. Allerdings beginnt der Tag im Freistaat vielerorts mit Regen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zieht der im Laufe des Vormittags nach Südosten ab.

Danach wird es wechselnd bewölkt und es kann einzelne Schauer und Gewitter geben. Die Höchstwerte erreichen 14 bis 16 Grad, in den Bergen nur 10 bis 14 Grad. Später muss mit böigem Wind gerechnet werden, auf dem Fichtelberg sogar mit Sturmböen.

Jetzt die schlechte Nachricht: Der Wind bringt kalte Meeresluft aus dem Norden nach Sachsen!

Schon in der Nacht zieht schauerartiger Regen durchs Land und es kühlt auf 7 bis 3 Grad ab – in den ganz hohen Lagen wird teils nur der Gefrierpunkt erreicht. Dort kann es am Dienstag sogar schneien.