Wetter in Sachsen: Der April wird seinem Ruf in der letzten Woche gerecht...

Frühlingsboten gab es schon so einige, aber das schöne Wetter will einfach nicht länger anhalten. © Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Dabei beginnt der Montag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch relativ entspannt: Anfangs ist es teilweise stark, teils nur locker bewölkt, hier und da lässt sich am Morgen sogar noch die Sonne blicken.

Doch ein Tief über Skandinavien lässt das Wetter schon ab dem Mittag langsam umschwenken. In der zweiten Tageshälfte kann es vereinzelt Schauer geben. Der Wind frischt ab dem Nachmittag voraussichtlich auf - auch Böen sind dann möglich.

Die Tageshöchstwerte im Freistaat liegen bei bis zu 17 Grad, in den Bergen maximal 14 Grad. Während das Thermometer in der vergangenen Nacht vielerorts noch zweistellige Temperaturen angezeigt hat, kühlt es sich in der kommenden Nacht deutlich auf bis zu 2 Grad ab.

Auch am Dienstag sind Regenjacke oder Schirm empfehlenswert, denn es muss weiter mit Schauern gerechnet werden - in den Kammlagen teils als Schneeregen. Dort klettert das Quecksilber auf höchstens 7 Grad, sonst auf 12 Grad.

In der Nacht auf Mittwoch wird verbreitet leichter Bodenfrost erwartet.