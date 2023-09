Wetter in Sachsen: Es wird noch einmal sommerlich im Freistaat!

Leipzig - Wochenstart in Sachsen und es sieht so aus, als würden uns noch ein paar sommerliche Tage bevorstehen!

Der Cospudener See bei Leipzig könnte in dieser Woche noch mal eine willkommene Abkühlung bieten. Spätestens ab Mittwoch erwarten uns laut Deutschem Wetterdienst wieder sommerliche Temperaturen. © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag meldete, gelangt die zuletzt eingeflossene kühle Meeresluft zunehmend unter Hochdruckeinfluss und wird allmählich erwärmt.

Die Folge: Bereits am Montag klettert das Thermometer auf 20 bis 24 Grad, 15 bis 21 Grad im Bergland. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, bekommen wir noch einmal jede Menge Sonnenschein serviert.

In der Nacht zum Dienstag und am Dienstagvormittag bildet sich vor allem in den östlichen Landesteilen teils dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. Die Temperatur sinkt dabei auf 13 bis 8 Grad.

Auch der Dienstag startet heiter, nachdem sich der Nebel einmal aufgelöst hat. Im Tagesverlauf werden von Westen her Schleierwolken erwartet. Es bleibt jedoch niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen weiter nach oben auf 22 bis 25 Grad, 17 bis 21 Grad im Bergland.

Auch für die Nacht zum Mittwoch wird Nebel erwartet bei Tiefstwerten zwischen 16 und 10 Grad.