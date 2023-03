Wetter in Sachsen: Mit Frühling hat das nicht viel zu tun!

Leipzig - Endlich ist der Frühling da! Doch wer jetzt glaubt, dass Sachsen mit sonnigem Wetter in die neue Woche startet, der irrt sich. Eher muss man in den kommenden Tagen mit allem rechnen.

Zwar ist und bleibt es so mild in Sachsen, dass wir uns an Frühblühern erfreuen können ... © Sebastian Kahnert/dpa

Auf so tolles und sonniges Wetter wie am vergangenen Samstag sollten die Menschen im Freistaat sich in dieser Woche nicht zu sehr freuen, denn Sachsen liegt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) unter leichtem Tiefdruckeinfluss.

Heißt: Frühlingsanfang hin oder her - am heutigen Montag wird sich die Sonne voraussichtlich nur selten blicken lassen. Bei wechselnder bis starker Bewölkung sind immer wieder Schauer und sogar Gewitter möglich, in den Bergen auch in stärkerem Ausmaß.

Die einzige gute Nachricht: Fast überall bleiben die Temperaturen bei 12 bis 15 Grad im zweistelligen Bereich - nur im Bergland bewegen sie sich zwischen 8 und 12 Grad.

Nach gelegentlichem Regen in der kommenden Nacht erwarten die Meteorologen am Dienstag zunächst wolkiges Wetter mit einigen Auflockerungen. Doch schon ab dem Nachmittag machen sich wieder dichte Wolken breit und bis Mitternacht zieht leichter Regen von Westen her durchs Land.

Die Höchstwerte erreichen maximal 13 bis 15 Grad, in höheren Lagen 9 bis 12 Grad.