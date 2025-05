Wetter in Sachsen: Sonnenstart ins Wochenende, doch der Schein trügt

Leipzig - Der Frühsommer macht weiter Pause in Sachsen : Nach einem teils stürmischen Donnerstag startet das Wetter Richtung Wochenende zwar freundlich, aber so schön bleibt es nicht.

Alles in Kürze

So schön startete Leipzig in den Freitag. Das sonnige Wetter soll aber nicht anhalten. © TAG24

Wo sind strahlender Sonnenschein und 20 Grad aufwärts hin im Freistaat, die uns kürzlich noch an die Seen und Parks trieben? Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kommen sie in den kommenden Tagen auch nicht wirklich zurück.

Stattdessen sorgt ein Tiefdruckgebiet über Nordeuropa dafür, dass sich kühlere Luft über Sachsen breitmacht und der Regenschirm ein optimaler Begleiter ist.

Am Freitagmorgen lässt sich oftmals noch die Sonne blicken, aber im Laufe des Tages ziehen hier und da Schauer samt Windböen übers Land - es kann örtlich kurze Gewitter, teils sogar mit Graupel geben. Erst am Abend sei dann wieder mit größeren Wolkenlücken zu rechnen.

Das Quecksilber klettert auf magere 13 bis 15 Grad, in den Bergen bleiben die Temperaturen teils sogar einstellig.

In der kommenden Nacht bleibt es zwar weitgehend trocken, aber stellenweise kann es in höheren Lagen leicht frostig werden - die Werte sinken auf 5 bis -1 Grad. Dabei sind die Eisheiligen doch schon seit letzter Woche vorbei.