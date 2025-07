Frost-Schock in Sachsen: Null Grad im Juli!

Der Marienberger Ortsteil Kühnhaide ist der kühlste Ort in Sachsen. Hier wurden in der Nacht auf Mittwoch Minusgrade gemessen - und das im Juli! © Uwe Meinhold

Die Wetterstation in der Bachsenke in Kühnhaide zeigte in der Nacht minus 0,3 Grad an. Kein Einzelfall: In Bodennähe sind solche Bibber-Temperaturen auch im Sommer keine Seltenheit.



Doch auch in zwei Metern Höhe wurden frostige 2,8 Grad gemessen, die "normale" Außentemperatur lag dagegen bei frischen 4,7 Grad.

Kühnhaide ist berüchtigt für seine Frostrekorde - selbst im Hochsommer kann es hier klirrend kalt werden. Ende Juli 2024 zeigte das Thermometer in der Bachsenke sogar minus 0,4 Grad an. Im August 2021 wurden eisige minus 1,7 Grad gemessen.

Kein Wunder, dass es in dem Marienberger Ortsteil keinen einzigen Kleingartenverein gibt - die eisigen Temperaturen lassen Tomaten, Gurken und Co. keine Chance.

Übrigens: Die höchste je gemessene Temperatur in Kühnhaide liegt tatsächlich bei 33,6 Grad - im Juli 2007. Der kälteste Wert liegt hingegen bei unglaublichen minus 33,5, gemessen am 1. Februar 1998.