Wo ist der Sommer hin? Warmes Wetter am Wochenende in Sachsen, aber ...

Leipzig - Erst mussten die Sachsen mit extremer Hitze klarkommen, jetzt mit eher wechselhaftem Wetter . Und auch am Wochenende kann es nicht schaden, zur Sicherheit einen Regenschirm dabei zu haben.

Alles in Kürze

Am Wochenende ist der Regenschirm das It-Piece, das jeder dabei haben sollte. © Bildmontage: Robert Michael/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Ein Tiefdruckgebiet zieht über den Osten Europas, das spürt auch Deutschland. Und so wird es am Freitag im Freistaat nach einem oft noch heiteren Vormittag teils stark bewölkt sein.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist von kurzen Schauern über Gewitter bis hin zu kurzzeitigem Starkregen nichts ausgeschlossen.

Am Abend kann es in Ostsachsen zeitweise auch mal länger regnen. Dort macht sich außerdem der teils böige Wind am stärksten bemerkbar.

Die Höchstwerte erreichen trotz allem 21 bis 24 Grad, in den höheren Lagen nur 14 bis 21 Grad.

Auch in der kommenden Nacht kann es nass werden: Bei zunehmender Bewölkung regnet es gebietsweise vor allem im Osten des Landes. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 10 Grad.