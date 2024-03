Wetter in Sachsen: Verzieht sich der Frühling am Wochenende schon wieder?

So kurz vor dem Frühlingsanfang können sich die Sachsen über milde Temperaturen freuen, doch so richtig durchstarten will das schöne Wetter noch nicht.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Nur noch eine knappe Woche bis zum "offiziellen" Frühlingsanfang und schon jetzt dürfen sich die Sachsen über milde Temperaturen freuen. Doch so richtig durchstarten will das Wetter am Wochenende vorher noch nicht.

War es in den vergangenen Tagen noch frühlingshaft ... © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Screenshot/wetteronline.de Die gute Nachricht: Zum Start ins Wochenende werden im Freistaat bis zu 19 Grad erwartet – da werden die Frühlingsgefühle wach! Doch laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es am Freitagnachmittag und -abend auch Schauer geben. Außerdem bestehe ein leichtes Gewitterrisiko – die Schattenseite eines recht warmen Märztages. Verantwortlich dafür ist offenbar ein Tiefausläufer, der vom Atlantik bis nach Sachsen übergreift. Zuvor startet der Tag mit wechselnder Bewölkung und sogar in den Bergen werden am Freitag bis zu 15 Grad erreicht. In der kommenden Nacht ist es voraussichtlich meist stark bewölkt und es kann weiter regnen und gewittern, die Tiefstwerte sinken auf 8 bis 6 Grad. Wetter Deutschland Bis zu 48 Grad im Sommer! Experten warnen vor massiven Hitzewellen in Deutschland Am Samstag sind bei wechselnder Bewölkung immer wieder Schauer möglich, hier und da mit kurzen Gewittern. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 15 Grad, in höheren Lagen bei maximal 10 Grad.

Wetter in Sachsen: Wieder kühlere Temperaturen zum Wochenstart