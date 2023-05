Wetter teilt Deutschland am Wochenende in zwei Hälften

Deutschland - Das Wetter in Deutschland präsentiert sich am Wochenende zweigeteilt. Die Nordhälfte darf sich auf Sonne und Wärme freuen, während es in der Mitte und im Süden wolkig und nass wird.

Das sonnige Wetter dürfte viele Menschen an die Ostseeküste locken. © Bernd Wüstneck/dpa

Wetterbestimmend sind Hoch "Tina" über Nordeuropa und Tief "Zoltan" über Frankreich. Dadurch gelangte trockene und recht warme Luft in die Nordhälfte Deutschlands, etwas feuchtere und kühlere Luftmassen bestimmen das Wetter dagegen in der Mitte und im Süden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Den Norden erwartet daher am Samstag viel Sonne und nur geringe Bewölkung, meist ist der Himmel wolkenfrei. Dazu steigt die Temperatur auf 17 bis 23 Grad an. In der Mitte und im Süden ist es dagegen wolkig bis stark bewölkt, vereinzelt regnet es. Die Temperatur erreicht maximal 13 bis 18 Grad. Am Nachmittag ziehen im Westen, in der Mitte und im Süden einzelne Schauer auf.

In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen sowie an den Alpen, im Vorland und im südwestdeutschen Bergland kann es einzelne, teils markante Gewitter mit Starkregen, kleinem Hagel und stürmischen Böen geben. Auch in der östlichen Mitte schließt der DWD vereinzelte Gewitter nicht aus.

In der Nacht beruhigt sich das Wetter. Im Süden ist es wolkig und es fällt örtlich etwas Regen. Sonst ist es gering bewölkt bis klar und bleibt trocken. Es kühlt sich auf zehn bis vier Grad ab.