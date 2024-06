Kühler Wochenstart für Frankfurt und Hessen - und wie steht's um Regen?

Frankfurt am Main - Nach durch und durch nassen Tagen setzt sich nun Hochdruck-Einfluss durch und bestimmt das Wetter in Frankfurt und Hessen - doch laut Deutschem Wetterdienst (DWD) fließt so nur "mäßig warme Meeresluft" in das Bundesland.

Trotz Sommeranfang kommen kühle Tage auf Frankfurt und Hessen zu: Auch der Dienst Wetteronline.de sagt einen Temperaturrückgang für das Bundesland voraus. © Montage: 123RF/bloodua, Screenshot/Wetteronline.de

Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel müssen sich daher am heutigen Montag auf einen eher kühlen Tag einstellen, gemessen daran, dass am zurückliegenden Samstag eigentlich der meteorologische Sommer begonnen hat: Die Höchstwerte sollen nicht über 17 bis 20 Grad hinausgehen.

Zugleich beruhigt sich die Lage an der Regen-Front: Der Montag werde bei längeren sonnigen Abschnitten niederschlagsfrei, lautet die Vorhersage der DWD-Meteorologen in Offenbach am Main.

Der morgige Dienstag soll mit 18 bis 22 Grad in der Spitze etwas wärmer werden. "Heiter bis wolkig" und "meist niederschlagsfrei", lauten weitere Prognosen des Deutschen Wetterdienstes.

Am Mittwoch wird für Hessen jedoch bei teils starker Bewölkung wieder "schauerartiger Regen" erwartet, "gebietsweise auch länger andauernd", fügte ein Sprecher hinzu. Die Höchsttemperaturen sollen bei etwa 19 Grad liegen.

Der Donnerstag soll bei einem "Wechsel aus Sonne und Wolken" dann aber wieder niederschlagsfrei verlaufen. Die Temperaturen an diesem Tag werden auf maximal 18 bis 22 Grad geschätzt.