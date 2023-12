Warnung für Frankfurt und Hessen: "Glatteis-Regen" kommt!

Auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt für Freitag erhöhte Niederschläge für Hessen voraus - der Deutsche Wetterdienst warnt, dass dieser Regen mit Glatteisbildung einhergehen kann. © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Der heutige Donnerstag in Hessen wird nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Main ein ruhiger Winter-Tag.

Bei Höchsttemperaturen zwischen einem und drei Grad im Tiefland soll es unter Hochdruck-Einfluss niederschlagsfrei bleiben. Dazu wird ein schwacher bis mäßiger Wind erwartet.

Die Nacht leitet dann jedoch einen Wetterumschwung ein, der insbesondere für Autofahrer gefährlich werden kann.

Bei Tiefstwerten zwischen minus einem und minus drei Grad zieht laut den DWD-Meteorologen eine starke Bewölkung über Hessen herauf. "Dabei zunächst nur vereinzelt Glätte durch Reif oder überfrierende Nässe", fügte ein Sprecher mit Blick auf die erste Nachthälfte hinzu.

In der zweiten Nachthälfte soll von Westen her "gefrierender Regen mit Glatteisbildung" aufziehen. Dabei könne es bis in tiefe Lagen hinein zu Glätte-Gefahr kommen.

Den voraussichtlichen Schwerpunkt des gefrierenden Regens erwarten die Offenbacher Experten nördlich des Rhein-Main-Gebiets. "Starke Beeinträchtigungen im Straßenverkehr wahrscheinlich", ergänzte der Sprecher.