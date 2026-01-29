Wetterdienst warnt erneut vor Schnee und Glätte in Bayern

Oberstdorf - In Bayern muss am Donnerstag noch einmal mit teils ergiebigen Schneefällen gerechnet werden. Wie der Deutsche Wetterdienst berichtete, sollen die Niederschläge von Südwesten aus über den Freistaat ziehen.

Keine Pause vor den Flocken. In Bayern bleibt es in weiten Teilen weiterhin weiß. © Daniel Löb/dpa

Im Laufe des Tages werde verbreitet bis zu fünf Zentimeter Schnee fallen, im Alpenvorland kann es bis zu zehn Zentimeter geben.

In einigen Teilen des Allgäus könnte binnen 24 Stunden auch noch mehr Schnee fallen – 15 bis 25 Zentimeter Neuschnee seien möglich.

Vereinzelt kam es am Morgen auf glatten Straßen zu Unfällen. Auf der Bundesstraße B 85 bei Edelsfeld im Landkreis Amberg-Sulzbach kippte nach Polizeiangaben ein Lastwagen auf glatter Fahrbahn um.

Die Straße musste - voraussichtlich bis in den Nachmittag hinein - gesperrt werden, weil der Lkw mit schwerem Gerät geborgen werden musste. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Ansonsten blieb es den Einsatzzentralen zufolge zunächst bei vereinzelten Unfällen mit Sachschäden, weil Autos in Gräben oder gegen Verkehrsschilder gerutscht waren.

Nach Angaben der Polizeipräsidien in Schwaben kam es im einsetzenden Berufsverkehr vermehrt zu witterungsbedingten Unfällen - bisher ohne schwerere Folgen.