Bye bye Frühlings-Wetter: Am Wochenende droht nasskalte Enttäuschung
Deutschland - Keine guten Nachrichten am Freitag, den 13. Pünktlich zum Wochenende ziehen in Deutschland in den kommenden Stunden nicht nur vielerorts dunkle Wolken auf, auch die Temperaturen wandern in den Keller. Selbst Minusgrade lauern an einigen Orten – zumindest nachts. Passend dazu soll es natürlich auch den ein oder anderen Regenguss geben. Und wer ist schuld? Die Kaltfront eines Nordmeertiefs!
Wie der Deutsche Wetterdienst meldet, überquert diese Kaltfront Deutschland am Freitag langsam von West nach Ost. Demnach sind von der Ostsee steife Böen zu erwarten, die bis ins Bergland ziehen können.
In den nördlichen und zentralen Mittelgebirgen soll es Sturmböen geben, auf dem Brocken dann schwere Sturmböen oder sogar Orkanböen.
Wo ist er also hin, der Frühling? Bestimmt nicht ins Wochenende geflohen. Denn da soll fortgeführt werden, was am Freitag erst anrollt.
Frost droht in der Nacht auf Samstag, vor allem in Niederbayern bis zum östlichen Alpenrand.
Im Harz kann es oberhalb von 600 bis 800 Metern auch schneien, wodurch es entsprechend zu gefährlicher Glätte und Schneematsch kommen kann.
Wochenende wird nass und kalt, neue Woche startet kaum besser
Vom Südwesten und Westen über die Mitte bis in den Nordosten muss man zumindest mit Regen und niedrigen Temperaturen rechnen.
So soll es dann auch am Wochenende weitergehen. Zwar kann immer mal wieder kurz die Sonne scheinen. Doch vielerorts sollte man auf Schauer eingestellt sein. Ein ähnliches Bild zeichnet sich für den Sonntag ab.
Die Tagestemperaturen pendeln in ganz Deutschland zwischen mageren 6 bis erträglichen 12 Grad Celsius – besonders Sonntag soll es aber ungemütlich werden.
In der Nacht zum Montag wird es noch etwas kälter. Frost ist gerade in den höheren Lagen nicht auszuschließen. Der größere Teil Deutschlands dürfte davon allerdings verschont bleiben.
Trist fällt dann auch der Start in die neue Woche aus. Kleiner Trost: Der kalendarische Frühlingsanfang ist ja auch erst am Freitag, dem 20. März.
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