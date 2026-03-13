Bye bye Frühlings-Wetter: Am Wochenende droht nasskalte Enttäuschung

Deutschland - Keine guten Nachrichten am Freitag, den 13. Pünktlich zum Wochenende ziehen in Deutschland in den kommenden Stunden nicht nur vielerorts dunkle Wolken auf, auch die Temperaturen wandern in den Keller. Selbst Minusgrade lauern an einigen Orten – zumindest nachts. Passend dazu soll es natürlich auch den ein oder anderen Regenguss geben. Und wer ist schuld? Die Kaltfront eines Nordmeertiefs!

Am Wochenende werden sich wohl viele fragen: "Wo ist es denn hin, das schöne Frühlingswetter?" © 123rf/zamrznutitonovi666

Wie der Deutsche Wetterdienst meldet, überquert diese Kaltfront Deutschland am Freitag langsam von West nach Ost. Demnach sind von der Ostsee steife Böen zu erwarten, die bis ins Bergland ziehen können.

In den nördlichen und zentralen Mittelgebirgen soll es Sturmböen geben, auf dem Brocken dann schwere Sturmböen oder sogar Orkanböen.

Wo ist er also hin, der Frühling? Bestimmt nicht ins Wochenende geflohen. Denn da soll fortgeführt werden, was am Freitag erst anrollt.

Frost droht in der Nacht auf Samstag, vor allem in Niederbayern bis zum östlichen Alpenrand.

Im Harz kann es oberhalb von 600 bis 800 Metern auch schneien, wodurch es entsprechend zu gefährlicher Glätte und Schneematsch kommen kann.