Tiefdruck-Wetter hat Frankfurt und Hessen im Griff: So wird das Wochenende

Frankfurt am Main - Ein Tiefdruckgebiet bei Norwegen prägt das Wetter in Frankfurt und Hessen am Freitag wie auch in den kommenden Tagen. Zugleich wird es kühler, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Am Freitag muss in Frankfurt und Hessen mit Regen gerechnet werden, ebenso am Samstag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) beide vorhersagen. © Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Der Freitag in Hessen werde daher "zunehmend stark bewölkt". Ab den Mittagsstunden soll zudem "von Nordwesten aufkommender und teils schauerartiger Regen" in das Bundesland ziehen.

Dazu wird ein mäßiger Wind aus Süd bis Südwest erwartet, der in Nordhessen und in den Bergen auch zu starken bis stürmischen Böen anschwellen könne. Die Temperaturen sollen in der Spitze 11 bis 15 Grad erreichen.

Die Nacht zu Samstag soll ebenfalls bewölkt und regnerisch werden. In den hessischen Bergen sei aber auch Schneeregen oder Schnee möglich, heißt es in der DWD-Prognose. Es drohe "stellenweise Glätte". Im Flachland sollen die Temperaturen auf Tiefstwerte von 6 bis 2 Grad fallen, "in Gipfellagen der Mittelgebirge bis -1 Grad".

Dieser Wetter-Trend prägt auch das kommende Wochenende in Frankfurt Hessen.