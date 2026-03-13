Tiefdruck-Wetter hat Frankfurt und Hessen im Griff: So wird das Wochenende
Frankfurt am Main - Ein Tiefdruckgebiet bei Norwegen prägt das Wetter in Frankfurt und Hessen am Freitag wie auch in den kommenden Tagen. Zugleich wird es kühler, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.
Der Freitag in Hessen werde daher "zunehmend stark bewölkt". Ab den Mittagsstunden soll zudem "von Nordwesten aufkommender und teils schauerartiger Regen" in das Bundesland ziehen.
Dazu wird ein mäßiger Wind aus Süd bis Südwest erwartet, der in Nordhessen und in den Bergen auch zu starken bis stürmischen Böen anschwellen könne. Die Temperaturen sollen in der Spitze 11 bis 15 Grad erreichen.
Die Nacht zu Samstag soll ebenfalls bewölkt und regnerisch werden. In den hessischen Bergen sei aber auch Schneeregen oder Schnee möglich, heißt es in der DWD-Prognose. Es drohe "stellenweise Glätte". Im Flachland sollen die Temperaturen auf Tiefstwerte von 6 bis 2 Grad fallen, "in Gipfellagen der Mittelgebirge bis -1 Grad".
Dieser Wetter-Trend prägt auch das kommende Wochenende in Frankfurt Hessen.
Das Wochenend-Wetter in Hessen: Regen und sogar Schnee
"Am Samstag stark bewölkt und zeitweise noch etwas Regen, im Bergland teils noch Schneeregen oder Schnee", lautet die Vorhersage des Wetterdienstes. Die Höchsttemperaturen sollen nur noch 5 und 8 Grad in Tiefland erreichen, in höheren Lagen um 1 Grad. Dazu wird ein schwacher bis mäßiger Wind um West erwartet.
Der Sonntag in Hessen soll ebenfalls "vielfach stark bewölkt" beginnen, zum Nachmittag hin soll sich der Himmel aber vermehrt aufheitern. Der Tag wird voraussichtlich trocken bleiben. Mit 9 bis 13 Grad in der Spitze wird es etwas wärmer als am Vortag. Der Wind soll schwach aus unterschiedlichen Richtungen wehen.
Die Nächte bleiben frostig: So erwarten die Meteorologen für die Nacht zu Sonntag Tiefstwerte von 2 bis -2 Grad, es drohe bei abklingenden Niederschlägen "stellenweise Glättegefahr".
In der Nacht zu Montag soll neuer Regen nach Hessen ziehen, der in Hochlagen auch "mit Schnee vermischt" niedergehen könne.
Die Temperaturen fallen im Flachland auf 4 bis 2 Grad, in den Bergen wird leichter Frost bis -1 Grad erwartet.
Titelfoto: Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de