Wetterdienst warnt am Freitag vor Unwetter! Südhessen besonders betroffen

Frankfurt am Main - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den heutigen Freitag in Hessen vor Unwettern .

In der Nacht zum Samstag lassen die Niederschläge in der Südhälfte dann langsam nach und es kühlt auf 12 bis 8 Grad ab.

Der heutige Freitag hat stark bewölkt bis bedeckt begonnen. Im Laufe des Tages zieht dann vor allem im Süden der bis in die Nacht anhaltende, ergiebige Regen auf. Im Norden hingegen regnet es kaum, nur ab Nachmittag kann es einzelne Schauer geben. Die Temperaturen erreichen dabei 15 bis 19 Grad.

Vor allem Südhessen ist von der Warnung betroffen. Laut DWD ist bis in die Nacht zum Samstag Dauerregen mit 30 bis 50 l/qm in 12 bis 24 Stunden angesagt, vom Odenwald bis zur Bergstraße können örtlich auch bis zu 70 l/qm erreicht werden.

Im Süden Hessens bleibt es in der folgenden Nacht zum Pfingstsonntag dann weitgehend niederschlagsfrei, während im Norden weiterer schauerartiger Regen möglich ist. Die Tiefsttemperatur liegt zwischen 11 und 7 Grad.

Am Sonntag wird es wechselnd bewölkt mit einigen Regenschauern, auch vereinzelte Gewitter sind möglich. Es weht ein schwacher Nordwestwind, der in Schauernähe auffrischt. Die Thermometer zeigen 19 bis 23 Grad an.