Wetterexperten: Temperaturrekorde im Osten vor dem Fall

Leipzig - In Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen werden nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am ersten Aprilwochenende flächendeckend Temperaturrekorde gebrochen.

Das Thermometer soll am Wochenende bis zu 27 Grad in Mitteldeutschland anzeigen.

Es deute sich an, dass die bisherigen Höchstwerte für einen 6. und 7. April in allen Ländern übertroffen werden, sagte Meteorologe Thomas Hain in Leipzig. Die bisherigen Spitzenwerte lägen in Sachsen und Thüringen bei maximal 25 Grad, in Sachsen-Anhalt etwas darunter.

Schon am Samstagvormittag seien verbreitet Werte über 20 Grad Celsius gemessen worden. In Thüringen führte Erfurt mit 23 Grad die Rangliste an, in Sachsen-Anhalt zeigte das Thermometer in Wernigerode 21 Grad und Sachsen war zunächst Aue mit 20,5 Grad der Spitzenreiter. Bis zum Nachmittag würden die Temperaturen bei vollem Sonnenschein noch kräftig weiter ansteigen, sagte Hain.

Verantwortlich für das ungewöhnlich warme Wetter seien Hoch "Olli" und Sturmtief "Timea". Beide zusammen pumpten subtropische Warmluft von Südwesten Richtung Deutschland. Bis zum Montag bleibe es sommerlich warm. Danach werde es wieder deutlich kühler.