Autofahrer aufgepasst: Das Wochenende wird glatt und frostig
Deutschland - Nach frostigen Weihnachtsfeiertagen wird es am Wochenende wieder etwas wärmer. Die Gefahr durch Glätte ist jedoch nicht gebannt.
Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dominiert am Wochenende winterliches, meist trockenes Wetter mit kühlen Temperaturen.
Am Samstag klart sich der Himmel im Norden auf, und es herrschen vergleichsweise milde Temperaturen von 5 bis 8 Grad. Im Süden wird es mit 1 bis 4 Grad etwas kälter und bedeckter.
In vielen Regionen scheint die Sonne, lokal kann es auch Hochnebel geben. In höheren Lagen ist weiterhin Dauerfrost möglich. Besonders morgens und in der Nacht sollten sich Verkehrsteilnehmer auf Glätte durch Frost einstellen.
Das Wetter am Sonntag wird laut DWD wieder etwas kälter, tagsüber bleibt es neblig-trüb bei 1 bis 6 Grad. In Richtung Küste werden die Temperaturen etwas milder, dafür herrscht dort auffrischender Wind.
In der Nacht bleibt es trocken, es kann allerdings bei Tiefsttemperaturen von minus 5 Grad zu Glättegefahr auf den Straßen kommen.
Am Montag bleibt das Wetter ruhig und winterlich kühl
Die neue Woche startet am Montag mit Regen und Temperaturen von 3 bis 7 Grad. Das Wetter bleibt überwiegend ruhig und winterlich kühl, nachmittags mit meist trockenen Bedingungen und nur vereinzelten Wolkenfeldern.
In vielen Regionen zeigt sich zeitweise die Sonne, der Wind weht schwach bis mäßig. An der See steigert sich die Windgeschwindigkeit zu teils starken Böen.
Titelfoto: Montage: Martin Schutt/dpa, Wetteronline.de