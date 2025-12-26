Winterlich aber sonnig: So wird das Wetter ab dem 2. Weihnachtsfeiertag
Köln - Wer dachte, nach Weihnachten wird es gemütlich mild, den müssen wir leider enttäuschen: In NRW bleibt es frostig und winterlich, aber immerhin oft sonnig.
Am Freitag starten wir in den zweiten Weihnachtstag mit klarem oder nur leicht bewölktem Himmel in Köln.
Die Temperaturen kratzen zwar an der Null-Grad-Marke (zwischen 0 und 4 Grad), dafür können wir uns über Sonne freuen.
In der Nacht zum Samstag bleibt es kalt: Die Tiefstwerte liegen zwischen -2 und -5 Grad, in manchen Tälern sogar bis -7 Grad. Wer spät unterwegs ist, sollte also vorsichtig sein.
Am Samstag wird es im Süden noch mal richtig sonnig, während sich im Norden Hochnebel breitmacht.
Die frostigen Werte steigen ein wenig auf 1 bis 6 Grad, Niederschlag bleibt auch hier größtenteils Fehlanzeige. Auch in der Nacht zum Sonntag bleibt eisig, lokal kann es Glätte geben.
Zum Ende der Woche macht sich erneut die Sonne breit, vor allem von Osten her. Die Temperaturen liegen am Sonntag zwischen 1 und 5 Grad, windig wird es kaum. Perfekt für einen Winterspaziergang!
Nachts ist allerdings wieder Vorsicht auf den Straßen geboten: Stellenweise kühlt es auf bis zu -7 Grad runter und auch Glätte ist erneut ein Thema.
