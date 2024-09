Wetterumschwung im Norden: Temperaturabsturz und kräftiger Regen beenden den Sommer

In den vergangenen Tagen zeigt sich das Wetter in Hamburg ungewohnt heiß und trocken für Anfang September. © Thomas Müller/dpa

Zwischen Tief "Xania" über dem Ärmelkanal und Hoch "Quentin" über Osteuropa strömt weiter trockene und sehr warme bis heiße Luft nach Schleswig-Holstein und Hamburg, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen mit. Am Sonntag nimmt der Tiefdruckeinfluss langsam zu, danach wird es kühler.

Am Samstag ziehen zwar ein paar Wolkenfelder durch, es gibt aber viel Sonne und bleibt trocken. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte zwischen 26 Grad auf Sylt und bis 30 Grad in Hamburg. Nur an der Ostseeküste ist es etwas kühler. Der Wind weht nur schwach. Bei geringer Bewölkung oder klarem Himmel kühlt es sich in der Nacht auf 16 bis 19 Grad ab.



Am schönsten wird es Sonntag an der Ostsee. Dort gibt es noch viel Sonne. Ansonsten nehmen die Wolken zu und verdichten sich. Im Verlauf des Nachmittags gibt es von der Nordsee und Elbe her Schauer und Gewitter – bislang ohne Unwetterwarnungen.

Es wird schwül. Das Thermometer klettert auf Werte zwischen 25 an den Küsten und 30 Grad in Hamburg. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf 14 bis 18 Grad. Bei dichter Bewölkung gibt es gebietsweise schauerartigen Regen und vereinzelt Gewitter.