32 Grad und es wird noch heißer! Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Sommerhitze kommt auf die Menschen in Frankfurt am Main und ganz Hessen zu: Insbesondere im Süden des Bundeslandes erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine "starke Wärmebelastung".

Am morgigen Samstag sollen die Temperaturen in Hessen dann noch weiter ansteigen: Der Deutsche Wetterdienst sagt für diesen Tag Höchstwerte zwischen 31 und 34 Grad voraus!

Am heutigen Freitag rechnen die DWD-Meteorologen mit Spitzentemperaturen zwischen 27 und 29 Grad im Norden von Hessen. Im Süden des Bundeslandes werden hingegen Höchsttemperaturen bis zu 32 Grad erwartet!

Am Sonntag muss in Hessen mit teils ergiebigem Regen gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst und der Dienst Wetteronline.de (Grafik) beide vorhersagen. © Montage: 123RF//flynt, Screenshot/wetteronline.de

Zudem müssen sich die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel auf warme Nächte einstellen: In der Nacht zu Samstag sollen die Tiefstwerte zwischen 17 und 13 Grad liegen, in der Nacht zu Sonntag zwischen 19 und 16 Grad. Ab 20 Grad sprechen Meteorologen von einer sogenannten "tropischen" Nacht.

Die Bundesregierung rät dringend dazu, bei starker Hitze "ausreichend zu trinken - am besten etwa zwei bis drei Liter über den Tag verteilt". Zudem werden bei Aufenthalt in der Sonne eine Kopfbedeckung und Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor empfohlen.

Mit dem Sonntag ändert sich die Wetterlage in Frankfurt und Hessen dann voraussichtlich wieder. Die Spitzentemperaturen sinken laut der Vorhersage des Wetterdienstes auf 25 bis 29 Grad. Dazu werden eine teils starke Bewölkung und "gebietsweise schauerartiger Regen" erwartet.

Auch Gewitter könnten sich entwickeln. "Unwetterartige Entwicklungen nicht ausgeschlossen", betonte der DWD-Sprecher.

Mit 22 bis 26 Grad in der Spitze soll der Montag in Hessen dann noch etwas kühler werden. Die Meteorologen erwarten an diesem Tag nur noch einzelne Schauer, oft könne es auch niederschlagsfrei bleiben.