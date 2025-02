Am Freitag Schauer: So wird das Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen

Die Wettervorhersage für den Freitag sowie das Wochenende in Frankfurt und Hessen: Mit dem Samstag kommt es zu einem Umschwung, verspricht der Wetterdienst.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Meeresluft aus der Polarregion sorgt am heutigen Freitag für wechselhaftes Wetter in Frankfurt und Hessen. Doch für das Wochenende sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) einen Umschwung voraus.

Am Freitag muss in ganz Hessen mit Schauern gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst und der Dienst Wetteronline.de (Grafik) vorhersagen. © Montage: 123RF/petrunina, Screenshot/Wetteronline.de Das Wetter am Freitag soll von starker Bewölkung und schauerartigen Niederschlägen geprägt sein, die meist als Regen, in höheren Lagen aber auch als "Schnee mit Glätte-Gefahr", auftreten. "Einzelne kurze Graupel-Gewitter nicht ausgeschlossen", betonte ein Wetterdienst-Sprecher. Erst zum Freitagabend hin sollen die Niederschläge in Hessen allmählich nachlassen. Die Temperaturen erreichen am Freitag Spitzenwerte von 4 bis 7 Grad, in den Bergen nur um 2 Grad und "in höchsten Gipfellagen um 0 Grad", hieß es weiter. Wetter Deutschland Ungemütliche Wetter-Aussichten für Thüringen Dazu wird ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen erwartet.

Das Wetter am Wochenende zum Frühlingsbeginn in Hessen

Am Sonntag soll es heitere Wetter-Situationen in Hessen geben, die Temperaturen steigen laut Wetteronline.de (Grafik) auf bis zu 9 Grad, laut Deutschem Wetterdienst auf bis 10 Grad. © Montage: 123RF/philipimage, Screenshot/Wetteronline.de Mit dem Samstag setzt dann ein Umschwung ein: Von da an soll das Wetter in Hessen unter Hochdruckeinfluss geraten - perfekte Bedingungen für den Beginn des meteorologischen Frühlings an diesem Tag. So soll am Samstagmorgen nur noch vereinzelt etwas Sprühregen niedergehen, doch im Tagesverlauf sollen sich die Wolken dann mehr und mehr auflockern, und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen 5 bis 9 Grad in der Spitze. Der Sonntag in Hessen soll komplett trocken bleiben. Eine sich mehr und mehr auflockernde Bewölkung ermögliche sogar hier und da eine heitere Wetter-Situation. Mit 7 bis 10 Grad in der Spitze nimmt der Frühling langsam Fahrt auf. Wetter Deutschland Regen-Wetter in Frankfurt und Hessen: Auch Frost und glatte Straßen kehren zurück Am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst sogar bis zu 12 Grad sowie einen verbreitet sonnigen oder heiteren Tag.

Nachtfrost und Straßenglätte in Frankfurt und Hessen