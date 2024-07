Bald Sommerhitze in Frankfurt und Hessen: Diese Wetter-Lage naht

Frankfurt am Main - Der Sommer dreht auf: Die Menschen in Frankfurt am Main und ganz Hessen müssen sich auf heiße Tage einstellen - bis zu 33 Grad sind laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) möglich!

Sommerhitze: Der Deutsche Wetterdienst und der Dienst Wetteronline.de (Grafik) erwarten am Samstag bis zu 33 Grad in Hessen. © Montage: 123RF/morrowlight21, Screenshot/Wetteronline.de

Der heutige Mittwoch soll laut den Meteorologen in Offenbach am Main aber noch von mäßigen Sommertemperaturen geprägt sein: In Hessen müsse mit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 gerechnet werden, teilte der Wetterdienst mit.

"Überwiegend niederschlagsfrei, nur am Nachmittag und Abend in Nord- und Mittelhessen geringes Schauerrisiko", fügte ein Sprecher hinzu. Die Nacht soll kühl werden: Eine Abkühlung aus 13 bis 10 Grad wird erwartet, "stellenweise 8 Grad", ergänzte der Sprecher.

Doch dann steigen die Temperaturen: Am Donnerstag werden 28 bis 30 Grad in der Spitze erwartet, am Freitag 29 bis 32 Grad und am Samstag sogar 30 bis 33 Grad.

An allen drei Tagen soll es überwiegend niederschlagsfrei in Hessen bleiben. Am Donnerstag hängen demnach noch einige Wolken am Himmel, doch der Freitag und der Samstag werden "heiter bis sonnig".