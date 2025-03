Das Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen: Jacke und Schal mitnehmen

Frankfurt am Main - Unter Hochdruckeinfluss strömt Meeresluft aus dem Polarkreis nach Hessen : Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel können sich daher auf eine trockene, aber kühle Wetterlage einstellen.

Der Deutsche Wetterdienst und der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagen beide ein niederschlagsfreies Wochenende für Frankfurt und Hessen voraus. © Montage: Lando Hass/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Der heutige Samstag soll bei Höchsttemperaturen zwischen 6 und 9 Grad "überwiegend niederschlagsfrei" verlaufen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Dazu wird ein mäßiger Nordostwind erwartet, der laut den Meteorologen im hessischen Bergland auch zeitweise zu starken Böen anschwellen kann.

Der morgige Sonntag werde dann "leicht bewölkt oder wolkig" sowie ebenfalls niederschlagsfrei. Mit 7 bis 10 Grad in der Spitze soll der Tag geringfügig wärmer werden als der Samstag, eine Jacke und eventuell auch ein Schal sind aber dennoch sicher nicht verkehrt.

Am Montag und Dienstag hält der Wettertrend vom Wochenende weiter an. Dabei erwarten die DWD-Experten am Montag bis zu 10 Grad, am Dienstag bis zu 13 Grad in Hessen.

Analog zu den eher kühlen Tagen kommen kalte Frost-Nächte auf das Bundesland zu. In der Nacht zu Sonntag sollen die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen 1 und -3 Grad fallen, in der Nacht zu Montag auf 1 bis -2 Grad.