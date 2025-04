Frühlings-Wetter mit über 20 Grad in Frankfurt und Hessen, doch Gewitter nahen

Frankfurt am Main - Der Montag bleibt noch trocken, doch von Dienstag an ziehen Schauer und Gewitter nach Hessen . Die Temperaturen bleiben dabei aber zunächst angenehm mit Spitzenwerten jenseits der 20-Grad-Marke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Dazu werden 19 bis 23 Grad in der Spitze und ein schwacher bis mäßiger Wind erwartet, der "bei kräftigen Schauern und Gewittern stark böig auffrischend" sein könne.

Diese Wetterlage prägt demnach auch den Dienstag: "Zunächst wolkig und trocken", heißt es weiter. Ab dem Nachmittag sollen aber von Südwesten her Schauer und einzelne Gewitter in das Bundesland ziehen.

Der Deutsche Wetterdienst und der Dienst Wetteronline.de (Grafik) prognostizieren beide Schauer für die kommenden Tage in Hessen. © Montage: 123RF/petrunina, Screenshot/Wetteronline.de

Am Mittwoch sei dann bei starker Bewölkung "zeitweise schauerartiger Regen" zu erwarten. Im Osten des Bundeslandes könnte es auch zu einzelnen Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen schwanken zwischen 13 und 22 Grad.

Mit dem Beginn der zweiten Wochenhälfte steht dann eine Abkühlung an: Der Wetterdienst erwartet für den Donnerstag in Frankfurt und Hessen nur noch 11 bis 16 Grad in der Spitze. Es bleibt bei einem Mix aus Wolken und Schauern.

Die kommenden Nächte sollen durchgehend frostfrei sein: So sinken die Temperaturen in der Nacht zu Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch voraussichtlich jeweils auf 10 bis 7 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag werden in Hessen Tiefstwerte zwischen 9 und 5 Grad erwartet, in der Nacht zu Freitag sind es voraussichtlich 8 bis 4 Grad.