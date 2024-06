Berlin und Brandenburg: Auf die Hitze folgen Gewitter und Starkregen

Berlin - In Berlin und Brandenburg erreichen die Temperaturen wieder hochsommerliche Werte. Dann folgen Gewitter und Starkregen.

Kein Wölkchen am Himmel: Das soll sich im Laufe des Donnerstags aber ändern. © Annette Riedl/dpa

Auch am Donnerstag gibt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) es eine starke Wärmebelastung bei Höchstwerten um 31 Grad.

Nach dem sonnigen Tagesbeginn ziehen ab dem Nachmittag jedoch teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen auf.

Lokal kommt es auch zu Unwetter mit heftigem Starkregen oder Hagel.

Auch in der Nacht zu Freitag sind örtlich noch Schauer oder kräftige Gewitter möglich, die im Verlauf aber nachlassen. Die Tiefstwerte liegen um 19 Grad.

Am Freitag steigen die Temperaturen auf 26 bis 30 Grad. Der Tag beginnt wolkig bis stark bewölkt. Am Vormittag ist kann es örtlich Schauer geben, später kommt es vor allem in Ostbrandenburg vereinzelt auch zu kräftigen Gewittern, teils mit Sturmböen.