Sonnencreme nicht vergessen! So gut wird das Wetter in Bayern am Wochenende

München - Das Wochenende wirft seine Schatten voraus und auch das Wetter spielt in München und ganz Bayern mit!

Sonne im Freistaat! Das Wetter in München und ganz Bayern zeigt sich am Wochenende von seiner schönsten Seite. © Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Nachdem am heutigen Freitag vielerorts die Marke von 30 Grad im Freistaat geknackt wurde, wird laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am morgigen Samstag sogar nochmals eine Schippe draufgelegt!

Den Experten zufolge klettern die Temperaturen bei zumeist strahlendem Sonnenschein auf 30 bis 36 Grad. Dazu weht lediglich ein schwacher bis teils mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Wichtig ist deshalb: Sonnencreme nicht vergessen!

Das gilt ebenfalls für den Sonntag. Denn auch zum Abschluss des Wochenendes wird es überwiegend sonnig in Bayern. Im Tagesverlauf bilden sich laut den Meteorologen insbesondere an den Alpen und Mittelgebirgen zwar Quellwolken, das Schauer- oder Gewitterrisiko hält sich aber dennoch in Grenzen.