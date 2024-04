Leider kein Aprilscherz! So wird das Wetter in Bayern zum Start der Woche

München - Diese Wettervorhersage ist leider kein Aprilscherz! Das lange Osterwochenende geht am heutigen Montag in seine letzten Stunden, das Wetter in München und Bayern vermiest den Ausklang. Eine Warnung gibt es obendrauf.

Die Höchstwerte liegen den Meteorologen zufolge bei neun Grad im Spessart und immerhin nochmals bis zu 18 Grad im Passauer Land. Dazu weht ein frischer, in Böen auch stürmischer Wind um West.

Ein kurzer Blick aus dem eigenen Fenster lässt es vielerorts am Morgen erahnen: Das wird kein tolles Feiertagswetter. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) beginnt der Tag stark bewölkt, von Westen her breitet sich im weiteren Verlauf Regen aus.

Ein Blick in den Himmel sorgt in Bayern nicht für gute Laune. © Sven Hoppe/dpa

Ist der Montag erst einmal überstanden, wird das Wetter sicher wieder besser? Leider nein, auch der Dienstag präsentiert sich wolkig und mit Schauern.

Zwar gibt es im Tagesverlauf durchaus einige kurze sonnige Abschnitte, die im Süden später mitunter gar etwas länger anhalten können. Das Gesamtbild ist jedoch dennoch alles andere als ansprechend.

Das Quecksilber pendelt sich zwischen zehn Grad an den östlichen Mittelgebirgen und 16 Grad an der unteren Donau ein. Dazu muss mit einem in Böen starken bis stürmischen Westwind geplant werden.

Ein ähnliches und teils etwas schlechteres Bild bietet sich den Menschen in Bayern dann auch am Mittwoch. Dieser beginnt demnach wolkig, im Verlauf kommt es zu einer dichten Wolkendecke und von Westen her einmal mehr zu Regen.

Von den Alpen bis zum Bayerischen Wald lässt sich am Vormittag zunächst sogar noch hier und da die Sonne kurz blicken, doch ab Nachmittag wird es hier ebenfalls ungemütlich und nass. Die Temperaturen im Freistaat liegen bei elf bis maximal 17 Grad. Es weht am Mittwoch ein mäßiger, in Böen teilweise aber durchaus auch starker Südwestwind.