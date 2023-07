Regenschirm nicht vergessen! So wird das Bayern-Wetter am Wochenende

München - Das anstehende Wochenende wirft seine Schatten sehr zur Freude vieler Menschen immer deutlicher voraus, doch spielt das Wetter in München und ganz Bayern an den freien Tagen überhaupt mit?

Dieses setzt sich am Samstag fort. Wieder dominieren laut den Meteorologen Wolken, ab dem Vormittag ist den Experten zufolge von Westen her vermehrt mit Schauern und Gewittern zu rechnen, die nachmittags lokal kräftig ausfallen können.

Bei Temperaturen, die bei 21 bis 26 Grad liegen, rundet ein mäßiger bis frischer, in Böen teilweise starker Wind aus Südwest bis West das Gesamtbild ab.

Immerhin: Zumindest in der Nähe der Alpen lässt sich die Sonne in Bayern etwas öfter blicken.

Am heutigen Freitag bleibt es vor allem im Norden meist stark bewölkt. Gebietsweise müssen sich die Menschen im Tagesverlauf bei eher tristem Wetter auf vereinzelte Schauer sowie Gewitter einstellen.

Auch der Sonntag fällt - wenig überraschend - vielerorts stark bewölkt inklusive so mancher Schauer aus. Am Nachmittag ist zum Ausklang des Wochenendes allerdings immerhin von Westen her zeitweise mit einigen sonnigen Stunden zu rechnen.

Laut DWD siedeln sich die Temperaturen bei einem frischen, in Böen starkem Wind aus West bei 20 bis 25 Grad an.