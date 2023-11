Tristesse mit Lichtblicken: So wird das Wetter in Bayern am Wochenende

Wettervorhersage für München und Bayern: Das Wetter hat in den zurückliegenden Tagen nicht für Jubelstürme gesorgt und wird dies auch am Wochenende nicht tun.

Von Jan Höfling

München - Lediglich vereinzelte Lichtblicke in einem tristen Gesamtbild: Das Wetter in München und ganz Bayern hat in den zurückliegenden Tagen nicht für Jubelstürme gesorgt und wird dies auch am anstehenden Wochenende nicht tun.

Die Wettervorhersage für München und Bayern macht wenig Freude: Es ist und bleibt regnerisch. © Montage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Screenshot/wetteronline.de Los geht es am heutigen Freitag mit vielen Wolken, die nur im Laufe des Nachmittags kurzzeitig einige kleine Lücken offenbaren. Im Süden des Freistaats beginnt der Tag bereits regnerisch. Auch ein Blick auf die Temperaturen bereitet so gar keine Freude. Nur magere zwei bis maximal acht Grad sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) für den Freitag vorhergesagt. Dazu weht laut den Meteorologen ein mäßiger bis frischer Wind aus West bis Nordwest, der am Morgen im Südosten stark ausfallen kann. Am Samstag lässt sich den Wetterexperten zufolge dann immerhin phasenweise in Bayern die Sonne blicken, wobei es an den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen erst einmal regnet. Im Laufe des Tages wird auch der Rest vom Regen heimgesucht. An den erwarteten Höchstwerten ändert sich dementsprechend ebenfalls wenig. Diese liegen zwischen drei und acht Grad. Ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Süd rundet das wahrlich alles andere als angenehme Wetter ab.

Wettervorhersage für den kommenden Sonntag: So fällt der Wochenendabschluss in Bayern aus