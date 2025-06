Viele Wolken und kaum Sonne: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Nach einem sonnenreichen Wochenende wird es in Sachsen-Anhalt diese Woche ziemlich wolkig. Die Temperaturen bleiben jedoch sommerlich.

Alles in Kürze

In dieser Woche ziehen viele Wolken über Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der Montag zeigt sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bei Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad am Morgen und über den Tag hinweg überwiegend bewölkt, aber niederschlagsfrei. Am Abend kann es zu Aufheiterungen am Himmel kommen.

Am Dienstag werden in Sachsen-Anhalt wieder Wolken erwartet. Bei Höchstwerten zwischen 24 und 27 bleibt es teils heiter und meist niederschlagsfrei. Hin und wieder kann es Schauer geben.

Mittwochs gibt es neben Quellwolken viel Sonnenschein, bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 28 Grad. Regen wird an diesem Tag nicht erwartet.

Viele Wolken, aber keine Niederschläge soll es dann wieder am Donnerstag geben. Es werden Werte zwischen 22 und 24 Grad erwartet. In der Nacht zum Freitag ziehen die Wolken etwas ab.