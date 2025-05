Immerhin der Trend stimmt: So wird das Wetter in Bayern bis zum Wochenende

München - Das Wetter in München und dem Rest Bayerns sorgt derzeit nicht gerade für Jubelstürme. Besserung ist immerhin in Sicht, etwas Geduld allerdings notwendig.

Der Feiertag am Donnerstag zeigt sich wechselhaft. Im Bereich der Alpen bleibt es meist stark bewölkt. Dort fallen auch noch öfters Regenschauer. Mit 16 bis 20 und am Untermain sogar bis 22 Grad wird es an Christi Himmelfahrt etwas wärmer. Ein mäßiger Wind aus West, der in Böen frisch bis stark ausfallen kann, rundet das leider weiterhin ausbaufähige Gesamtbild ab.

Am Freitag dominiert dann endlich von Westen her immer mehr die Sonne. Laut den Meteorologen bleibt es trocken. Bei einem mäßigen, in Böen aber auch starken Wind aus West bis Nordwest sind im Tagesverlauf bis zu 26 Grad drin.