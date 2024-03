Eiersuche in der Sonne? So wird das Wetter in Bayern an Ostern

München - Das lange Wochenende zum Osterfest dürfte sicherlich bei den meisten Menschen in Bayern für gute Laune sorgen. Doch spielt das Wetter an den freien Tagen und vor allem bei der Eiersuche auch mit?

Das Wetter in München und dem restlichen Freistaat kann sich an Ostern - zumindest größtenteils - sehen lassen. © Montage: picture alliance/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am heutigen Freitag ist das zum Start nur teilweise der Fall. Während laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vormittags sowie im Tagesverlauf in Franken dichte Wolken dominieren und zeitweise auch mit Regen zu rechnen ist, strahlt im Süden die Sonne.

Generell gilt: Je weiter es nach Süden geht, desto besser wird das Wetter. Geradezu frühlingshafte Höchstwerte zwischen 17 und stolzen 21 Grad sind zu erwarten. Im regnerischen Nordwesten des Freistaats sind es dagegen nur zehn bis 15 Grad.

Ein schwacher bis mäßiger Wind aus südöstlichen bis südlichen Richtungen rundet das Bild ab - in Föhntälern kann es zu Böen bis hin zu Sturmstärke kommen, auf hohen Alpengipfeln zu Orkanböen.

Der Samstag legt dann sogar nochmal eine ordentliche Schippe drauf! Lediglich Schleierwolken dämpfen die Stimmung ein wenig.

Ansonsten darf sich laut den Meteorologen bei für Ende März außergewöhnlich warmen 20 bis 25 Grad (!) auf sehr viel Sonne gefreut werden, wobei in Unterfranken einzelne Schauer in den Abendstunden nicht ausgeschlossen werden können.

Es weht ein mäßiger, in Böen allerdings teils auch stärkerer Wind aus Süd. In Föhntälern kann dieser in Böen stark bis stürmisch ausfallen. Auf den Gipfeln der Alpen muss einmal mehr mit zum Teil orkanartigen Böen gerechnet werden.